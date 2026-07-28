El Transporte Libre de Cochabamba se declaró en estado de emergencia por la persistente escasez de diésel y denunció que muchos de sus afiliados solo logran trabajar una vez por semana debido al tiempo que permanecen en las filas de los surtidores.

El sector alertó que esta situación ya provocó un incremento en los costos de los fletes, lo que comienza a repercutir en el precio de los productos de la canasta familiar.

El dirigente del Transporte Libre, Mario Ramos, explicó que los transportistas dedicados al traslado de productos desde el cono sur, la zona andina y el trópico pasan la mayor parte de la semana esperando combustible.

"Con suerte una o dos veces a la semana salen a trabajar; el resto de los días están en los surtidores", afirmó.

Aumentan los fletes por la falta de diésel

Ramos señaló que la reducción en la frecuencia de los viajes obligó al sector a incrementar las tarifas de transporte para cubrir los costos que generan las largas esperas. "Ustedes han debido ver que el transporte ha incrementado sus tarifas en cuanto al flete porque están varados en los diferentes surtidores", indicó.

El dirigente advirtió que el encarecimiento del transporte ya afecta el abastecimiento de alimentos. "Al no poder trasladar los productos del Cono Sur y del Trópico, se está incrementando el costo de los fletes y eso se refleja en los precios de los productos de la canasta familiar", sostuvo.

Asimismo, aseguró que los productores también enfrentan mayores costos por las dificultades para movilizar su producción.

Choferes pasan días lejos de sus familias

La crisis también golpea al transporte de pasajeros. Ramos relató que durante un ampliado varios conductores expresaron su preocupación por el tiempo que permanecen en las filas.

"Han venido al ampliado incluso choferes con lágrimas, porque no pueden ver a sus familias; tienen que estar días en la fila para combustible", manifestó.

El dirigente afirmó que la falta de diésel también expone a los transportistas a hechos delictivos. "El chofer, aparte de esperar días en la fila, tiene que estar sometido al robo de sus llantas y baterías", denunció.

Anuncian medidas si no hay respuesta

Ante este panorama, el Transporte Libre anunció que coordinará acciones con otros sectores del autotransporte, entre ellos sindicatos, cooperativas y federaciones, si las autoridades no atienden sus demandas.

"Estamos cansados de esta situación y vamos a coordinar con otros sectores por la falta de diésel", afirmó Ramos. El dirigente también expresó su preocupación por la incertidumbre sobre el abastecimiento de combustibles y una eventual crisis energética, advirtiendo que la situación podría agravar aún más las dificultades que enfrenta el sector y el abastecimiento de alimentos en el país.

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