Una mujer denunció haber sido víctima del robo de su celular cuando esperaba el micro para regresar a su domicilio, a la altura del quinto anillo de la Doble Vía La Guardia, en la ciudad de Santa Cruz.

Según el relato de la afectada, el hecho ocurrió de manera repentina, cuando un sujeto apareció y, bajo amenazas con un cuchillo, le exigió entregar su teléfono celular.

“Estaba esperando el micro y no sé de dónde salió el maleante. Sacó un cuchillo, me amenazó y me quitó el celular. Después corrió hacia una alcantarilla, se metió y no supe más”, contó la víctima.

Tras el asalto, la mujer aseguró que llamó a la Policía para solicitar ayuda; sin embargo, afirmó que le indicaron que no contaban con patrullas ni personal disponible para atender el caso.

“La Policía dijo que no tenían patrulla, o que vaya a la Policía de la Radial 17 y medio, porque ellos no tenían patrulla ni personal y que no podían hacer nada”, manifestó.

Ante esta situación, la joven decidió pedir apoyo a un grupo de repartidores que circulaban por la zona, con la esperanza de recuperar el dispositivo móvil.

“Ellos se organizan mejor que la Policía realmente, y hacen mejor su trabajo que la Policía”, expresó.

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