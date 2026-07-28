Gran Poder: Una fiesta que revive tradiciones e impulsa la economía de las familias bolivianas

A pocos días de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder, artesanos y músicos coincidieron en que la festividad representa una de las principales fuentes de ingresos para miles de familias y un espacio donde se preservan tradiciones que han pasado de generación en generación.

Máscaras que transforman a los fieles

Leonor, artesana dedicada a la elaboración de máscaras de ojjenata y fibra de vidrio, contó que el oficio forma parte de la historia de su familia desde hace más de cinco décadas.

"Me gusta, lo llevo en la sangre. Para mí es fácil entenderlo y hacerlo", expresó al recordar que aprendió el trabajo de su padre, quien comenzó en el rubro cuando tenía apenas ocho años.

La artesana explicó que la cercanía de la festividad llena de entusiasmo a quienes trabajan durante todo el año para atender la demanda de los bailarines. "Tenemos ese entusiasmo, contagia ese entusiasmo nuestros clientes y esperan casi todo el año para prepararse", afirmó.

Las bandas que encienden la festividad patronal

El movimiento económico también alcanza a las bandas de música. Víctor, integrante de la Banda Espectacular Mejillones de Bolivia, señaló que lleva 17 años interpretando la trompeta y que heredó la pasión por la música de su padre.

"Es un orgullo ser parte de esta festividad tan conocida a nivel internacional. Más allá del cansancio, uno se siente alegre, feliz y contento", manifestó.

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que se realizará este sábado 1 de agosto, reunirá a 88 fraternidades y miles de danzarines, movilizando a artesanos, bordadores, músicos, comerciantes y otros sectores que dependen de esta celebración para dinamizar la economía paceña y mantener viva una de las expresiones culturales más importantes del país.

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