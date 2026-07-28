Con dos meses de vida, 'Anita' es la estrella de la FexpoSIV 2026

La segunda jornada de FexpoSIV 2026 en San Ignacio de Velasco tiene entre sus principales atractivos a 'Anita', la becerra más joven de la exposición ganadera. La ejemplar de raza Nelore, de apenas dos meses y dos días de nacida, ya alcanza un peso de 87 kilogramos y forma parte de la exhibición que reúne a productores pecuarios de la región.

Según los responsables de su manejo, 'Anita' nació con un peso de 26 kilogramos y actualmente registra una ganancia diaria de aproximadamente 1.400 gramos. Además, es la primera cría de una vaca de 26 meses.

"Anita es una hembrita de dos meses y dos días de la raza Nelore. Nació con 26 kilos y ahora pesa 87 kilos, con una ganancia de 1.400 gramos por día", explicaron durante la presentación del ejemplar.

Los organizadores señalaron que la becerra recibe un cuidado especial para garantizar su bienestar durante la feria. Entre las tareas diarias se encuentran labores de limpieza, monitoreo constante y medidas para reducir el estrés que puede generar la exposición al público.

Su alimentación está basada en silo, maíz, ración de alta calidad, heno y agua, una dieta diseñada para favorecer su adecuado desarrollo.

"Se le brinda un tratamiento especial para evitar el estrés y mantener su crecimiento en óptimas condiciones", indicaron los encargados de la exhibición.

La feria permanecerá abierta al público hasta el domingo 2 de agosto, con una programación que incluye exhibiciones ganaderas, actividades comerciales y espacios dedicados al sector productivo del departamento.

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