Expocruz alista una edición récord con más visitantes y oportunidades de negocio

La Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) 2026 se prepara para celebrar su versión número 50 con el desafío de superar el medio millón de visitantes y fortalecer su posicionamiento como el principal escenario de negocios de Bolivia.

La muestra ferial se desarrollará del 18 al 27 de septiembre y reunirá a empresas, emprendedores, productores y delegaciones internacionales en un espacio dedicado al comercio, la inversión y la innovación.

El gerente general de Fexpocruz, Raúl Strauss, destacó que la organización trabaja para consolidar una edición histórica, con la meta de recibir más de 30 delegaciones internacionales y generar nuevas oportunidades de negocios.

"Tenemos el objetivo de superar el medio millón de visitas, llegar a más de 30 delegaciones internacionales y seguir generando oportunidades para todos", afirmó.

Además, el sector pecuario volverá a ser uno de los principales atractivos con más de 1.000 animales en exhibición, más de 100 expositores, 25 remates y 11 días de juzgamientos, cuyas actividades comenzarán el 10 de septiembre.

La feria también espera reunir a más de 2.200 marcas expositoras y generar alrededor de 75.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. En paralelo, se desarrollará el Ruedo Internacional de Negocios entre el 21 y el 23 de septiembre, considerado uno de los eventos comerciales más importantes del país.

Strauss resaltó que Expocruz se ha convertido en una plataforma de proyección internacional para Bolivia. "Es una vitrina de Santa Cruz al mundo y de Bolivia al mundo. Nos trae tecnología, innovación, relaciones comerciales y oportunidades para todos", señaló.

En cuanto al ingreso del público, la preventa de entradas comenzará el 1 de agosto a través de la página oficial de Fexpocruz. Durante la feria habrá promociones especiales, como el ingreso de dos personas con una entrada el día inaugural, además de jornadas dedicadas a emprendedores y beneficios para las familias.

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