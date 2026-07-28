¿Qué carreras tendrán más futuro? La IA señala tres profesiones con alta demanda para los próximos 20 años

La inteligencia artificial identificó tres áreas de estudio que tendrían las mejores oportunidades laborales durante las próximas dos décadas debido a su crecimiento sostenido y la necesidad de talento especializado.

Se trata de: inteligencia artificial y ciencia de datos, las energías renovables e ingeniería ambiental, y la biotecnología y ciencias de la salud.

La primera de ellas, inteligencia artificial y ciencia de datos, se perfila como una de las carreras con mayor proyección.

El uso de algoritmos, el análisis de grandes volúmenes de información y la automatización ya son parte de sectores como la salud, las finanzas, el comercio y la industria.

Entre las habilidades más valoradas se encuentran la programación, el aprendizaje automático (machine learning), el análisis predictivo y el manejo de Big Data. Los egresados pueden desempeñarse como científicos de datos, especialistas en IA o ingenieros en automatización.

La segunda opción es energías renovables e ingeniería ambiental. El impulso hacia una economía más sostenible y la necesidad de reducir las emisiones de carbono incrementan la demanda de expertos en energía solar, eólica, hidrógeno verde y eficiencia energética.

Además del diseño de proyectos de energías limpias, estos profesionales participan en la gestión sostenible de los recursos y el cumplimiento de normativas ambientales.

En tercer lugar aparece la biotecnología y las ciencias de la salud. Los avances en genética, medicina personalizada, bioinformática y desarrollo de nuevos tratamientos posicionan a esta disciplina como una de las más prometedoras.

Sus especialistas pueden trabajar en investigación biomédica, la industria farmacéutica, el desarrollo de dispositivos médicos y soluciones de salud digital.

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