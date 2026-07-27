¿Tienes el corazón roto? El contacto cero podría ayudar a recuperarte

Las rupturas amorosas no solo generan dolor emocional, sino que también pueden provocar síntomas físicos como ansiedad, taquicardia, hiperventilación y sensación de opresión, explicó el psicólogo Rodrigo Ayo, quien afirmó que superar el fin de una relación implica un proceso de reconstrucción personal.

Contacto cero y a seguir adelante

El especialista señaló que no existe una fórmula única para afrontar una separación, aunque destacó que una de las medidas más importantes es mantener el "contacto cero" con la expareja para facilitar el proceso de recuperación.

"Yo sí podría asegurarte esto del contacto cero. ¿Qué haces vigilando sus redes sociales o buscando cualquier excusa para volver a verla? Eso no hace bien", afirmó.

Ayo indicó que una ruptura obliga a replantear distintos aspectos de la vida, ya que no solo se pierde a la pareja, sino también rutinas, amistades e incluso parte de la identidad construida durante la relación.

"El pasado hay que entenderlo, el presente hay que reconstruirlo y el futuro hay que pensarlo ya sin esa persona", sostuvo.

El duelo: Un proceso diferente para todos

Asimismo, recomendó no afrontar el proceso en soledad ni sentir vergüenza por expresar el dolor que provoca una separación, ya que cada persona vive el duelo de manera distinta y no existe un tiempo establecido para superarlo.

El psicólogo también advirtió sobre las relaciones que terminan y se retoman de manera repetitiva sin resolver los conflictos de fondo. "Las parejas que vuelven y terminan constantemente nunca aprenden a resolver el problema; simplemente se separan cuando las cosas se complican y vuelven cuando el conflicto disminuye", explicó.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre la forma en que se construyen las relaciones de pareja. "Te amo, te prefiero, pero no te necesito. Sin ti estoy bien, pero contigo creo que estoy mejor".

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