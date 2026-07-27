De los goles a la cocina: Haaland compra carne, miel y leche en una granja y cocina él mismo

Erling Haaland volvió a llamar la atención, pero esta vez lejos de los goles y los estadios. El delantero noruego mostró una faceta más personal al compartir imágenes de su rutina diaria, en la que aparece visitando una granja para adquirir productos frescos y luego preparando sus propios alimentos en casa.

En un video publicado en su canal de YouTube, el atacante del Manchester City mostró parte de su día a día y se lo observa comprando productos como leche, miel y carne, para posteriormente cocinar por cuenta propia.

A pesar de ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, Haaland mantiene hábitos alejados de los excesos. El delantero ha contado que desde joven aprendió a cocinar y que intenta mantener una alimentación basada en productos de calidad para cuidar su rendimiento deportivo.

Las imágenes generaron miles de reacciones en redes sociales, donde los aficionados destacaron la sencillez del atacante noruego y su disciplina fuera de las canchas.

Más allá de su vida como estrella del fútbol, Haaland mostró que también dedica tiempo a actividades cotidianas y que su rutina alimenticia forma parte de la preparación que le permite mantenerse en la élite del deporte mundial.

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