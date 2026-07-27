¿Tu papel aluminio tiene pequeños agujeros? No es un defecto: este es el sorprendente motivo

Si alguna vez miraste una hoja de papel aluminio a contraluz y notaste pequeños agujeros, probablemente pensaste que estaba dañada. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: esos diminutos poros son una característica normal del proceso de fabricación y, además, ayudan a garantizar que el producto cumple con los estándares de calidad.

Aunque muchas personas creen que estas pequeñas perforaciones reducen la capacidad del aluminio para conservar los alimentos, los especialistas aseguran que no representan ningún riesgo ni afectan su rendimiento.

¿Por qué aparecen esos pequeños agujeros?

El papel aluminio se fabrica a partir de gruesos bloques de metal que pasan por rodillos industriales hasta quedar con un espesor extremadamente fino, incluso similar al de un cabello humano.

Durante ese proceso de laminado es normal que aparezcan poros microscópicos, originados por pequeñas impurezas del metal o por el intenso estiramiento al que se somete el material.

Lejos de ser un defecto, estos poros son una consecuencia natural de la fabricación y forman parte de los controles de calidad de la industria.

Un indicador de calidad

Según investigaciones publicadas en la revista científica Journal of Materials Processing Technology, los fabricantes utilizan estos pequeños orificios para comprobar si el papel aluminio tiene el espesor adecuado.

Durante la inspección, las láminas se iluminan desde atrás y los técnicos analizan la cantidad y el tamaño de los poros. Si superan los límites establecidos, el producto es descartado antes de llegar al mercado.

En otras palabras, esos pequeños puntos indican que el papel fue evaluado y superó las pruebas de calidad.

¿Los agujeros dejan pasar el aire?

Una de las dudas más frecuentes es si estos poros permiten el ingreso de oxígeno o humedad, lo que podría acelerar el deterioro de los alimentos.

Los estudios realizados concluyen que no. La cantidad de aire o humedad que podría atravesar estos diminutos poros es prácticamente insignificante e incluso menor que la que puede filtrarse por los bordes de un envoltorio mal cerrado.

Por ello, los especialistas sostienen que el papel aluminio mantiene sus propiedades de barrera y continúa siendo un material seguro para conservar alimentos.

¿Todos los papeles aluminio son iguales?

No. Existen diferentes grosores.

Los papeles aluminio más finos suelen presentar una mayor cantidad de poros debido al proceso de estiramiento que requieren durante su fabricación.

En cambio, los modelos extra resistentes son más gruesos, presentan menos perforaciones y son ideales para cocinar al horno, envolver alimentos pesados o conservar comida durante períodos más prolongados.

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