Alerta amarilla en Santa Cruz por 1.172 focos de calor y fuertes vientos

La Gobernación de Santa Cruz mantiene la alerta amarilla debido al incremento de focos de calor y a las intensas ráfagas de viento previstas para esta semana, condiciones que elevan el riesgo de incendios forestales en distintas regiones del departamento.

La secretaria departamental de Medio Ambiente, Marisol Yabeta, informó que, según el sistema de monitoreo de incendios forestales, durante esta jornada se registraron focos de calor en los municipios de San Ignacio, San José y Carmen Rivero Tórrez.

"El día de hoy nuestro sistema de monitoreo de incendios forestales registró 1.172 focos de calor, teniendo en riesgo los municipios de San Ignacio, San José y también Carmen Rivero Tórrez", señaló la autoridad.

Explicó que las fuertes ráfagas de viento pueden propagar rápidamente cualquier fuente de fuego, por lo que insistió en evitar las quemas.

"Un pequeño fuego o una fogata que no tenga el debido control puede llegar a causar un incendio forestal. Recomendamos a la población no realizar ningún tipo de quema mientras se mantengan estas condiciones", advirtió.

La autoridad indicó que la Gobernación ya notificó a los municipios con mayor cantidad de focos de calor para que realicen verificaciones en campo y determinen si estas anomalías corresponden a incendios activos.

"Todos los días realizamos un monitoreo y, cuando se detecta alguna anomalía, coordinamos inmediatamente con los municipios para realizar el seguimiento correspondiente", afirmó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir con la prohibición de quemas y reportar cualquier incendio o columna de humo para evitar que las emergencias se agraven durante los días de fuertes vientos.

Mira la programación en Red Uno Play