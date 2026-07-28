La Policía capturó al principal sospechoso del feminicidio de una mujer de 28 años ocurrido en el municipio paceño de Chulumani. El hombre, de 24 años y concubino de la víctima, fue aprehendido este martes en la localidad de Chicaloma, donde permanecía oculto en una granja de pollos tras permanecer prófugo por casi dos días.

Operativo de búsqueda exitoso

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Miguel Zambrana, informó que la captura fue resultado de un operativo que incluyó tres allanamientos y un intenso trabajo de inteligencia en Ocobaya, Chulumani y Chicaloma.

"Han sido partícipes de la fuga de este sujeto su padre, su madre, su prima y otras dos personas más. En total tenemos tres aprehendidos y tres arrestados por este delito", informó la autoridad.

Familiares ayudaron al acusado a escapar tras cometer el crimen

La investigación también reveló que la víctima se encontraba embarazada de aproximadamente dos semanas. La autopsia estableció que falleció por asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias, además de presentar múltiples golpes en el rostro y el cuerpo. La Fiscalía señaló que la mujer había sufrido al menos tres episodios previos de violencia por parte de su pareja, aunque nunca formalizó denuncias.

Según la Policía, los familiares del sospechoso habrían facilitado su huida proporcionándole vehículos, combustible y medios de comunicación. En el operativo fueron secuestrados tres motorizados presuntamente utilizados para favorecer su escape.

"Al momento sí, para nosotros es el presunto autor, pero obviamente toda la documentación, los indicios, evidencias y pruebas van a determinar su autoría", precisó Zambrana.

Durante el operativo, efectivos policiales también debieron intervenir para evitar que comunarios hicieran justicia por mano propia contra el acusado. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar el grado de participación de las personas implicadas en el presunto encubrimiento del feminicidio.

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