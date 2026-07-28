Una explosión provocada por una garrafa de gas se registró este martes en una pensión ubicada en inmediaciones de la Terminal Bimodal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejando un saldo preliminar de cuatro personas heridas.

De acuerdo con el informe preliminar de Bomberos, las dos mujeres resultaron con lesiones de gravedad y se encuentran en estado crítico. Ambas fueron evacuadas de emergencia a una clínica de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Dos mujeres quedan en estado crítico tras explosión e incendio en una pensión cerca de la Terminal Bimodal. FOTO: Joaquín Matías/RED UNO.

Según las primeras investigaciones, la explosión se produjo mientras los ocupantes del inmueble preparaban alimentos. Una llama o una chispa habría generado el fuego, que posteriormente derivó en el incendio.

Personal de Bomberos acudió al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la pensión y a inmuebles cercanos. La emergencia fue contenida tras la intervención de los equipos de rescate.

Dos mujeres quedan en estado crítico tras explosión e incendio en una pensión cerca de la Terminal Bimodal. FOTO: Joaquín Matías/RED UNO.

Las causas exactas del siniestro aún son materia de investigación. Se espera que las autoridades competentes emitan en las próximas horas un informe oficial con mayores detalles sobre el origen de la explosión, el estado de salud de los heridos y los daños materiales ocasionados.

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