Un aparatoso hecho de tránsito se registró la mañana de este martes en el cuarto anillo, en la zona de la Radial 10, donde dos vagonetas colisionaron, provocando que uno de los motorizados terminara volcado y por poco cayera a un canal de drenaje.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente habría sido ocasionado por un aparente exceso de velocidad y la falta de precaución al momento de la circulación. Sin embargo, las circunstancias del hecho aún son investigadas por las autoridades competentes.

Producto del fuerte impacto, la vagoneta de color verde quedó volcada a escasos metros del canal de drenaje. Su conductor resultó lesionado, fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente evacuado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Por su parte, la vagoneta de color blanco terminó detenida al otro lado de la vía, también con importantes daños materiales. Ambos vehículos sufrieron severas afectaciones como consecuencia de la colisión.

Según versiones preliminares, el conductor del motorizado blanco manifestó que los frenos de su vehículo no habrían respondido, situación que le impidió evitar el impacto contra la vagoneta verde.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas para confirmar las circunstancias en las que ocurrió este hecho de tránsito.

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