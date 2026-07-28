Alcaldía aplicará descuentos y despidos por paro de salud de 72 horas

Tras la determinación del Ministerio de Trabajo que declaró ilegal el paro de 72 horas realizado por trabajadores de salud la pasada semana, la Alcaldía cruceña anunció que aplicará descuentos y procesos de desvinculación contra los funcionarios que no asistieron a sus fuentes laborales durante la medida.

El secretario municipal de Salud, José Carlos Gutiérrez, explicó que la resolución habilita al municipio a tomar acciones administrativas contra los trabajadores involucrados.

“El empleador, en este caso el municipio, tiene la potestad de hacer los descuentos correspondientes a las personas que estuvieron en paro y, como lo manifestó el alcalde, las personas que no estuvieron en su fuente de trabajo serán desvinculadas”, señaló.

La autoridad indicó que Recursos Humanos realizará la verificación final de los registros de asistencia. De acuerdo con los datos preliminares, son nueve los funcionarios que serían alcanzados por la medida.

“Al inicio eran 11 personas, pero dos de ellas presentaron su baja médica; por lo tanto, son nueve las que se procederá con la desvinculación”, afirmó Gutiérrez.

El municipio adelantó que, una vez concluidos los procedimientos administrativos, se realizará una convocatoria pública para cubrir los cargos que queden vacantes.

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