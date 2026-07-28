Rescatan con vida a nueve mineros que permanecieron nueve días extraviados en Guanay

Nueve cooperativistas mineros fueron rescatados con vida luego de permanecer nueve días extraviados en una zona montañosa del municipio de Guanay, en el departamento de La Paz. El operativo fue ejecutado por personal de Bomberos Antofagasta, que logró ubicar al grupo en un sector de difícil acceso.

Operativo de rescate

El comandante departamental de Bomberos, Edgar Ortega, informó que los trabajadores ingresaron el 16 de julio por una ruta alterna hacia su concesión minera y perdieron la orientación debido a las condiciones del terreno y el clima. Recién el 23 de julio lograron establecer comunicación para solicitar auxilio.

"Finalmente, el día domingo se los ha logrado extraer a los nueve con vida y se los ha entregado a sus familiares", informó la autoridad.

Mineros cambiaron su ruta

Los rescatistas encontraron a los mineros con un cuadro de deshidratación, laceraciones en brazos y piernas, además de signos de agotamiento tras sufrir caídas y desmayos durante los días que permanecieron perdidos.

Según Bomberos, los cooperativistas decidieron cambiar su ruta de ingreso por recomendación de técnicos y geólogos, lo que provocó que se desorientaran en una zona de geografía accidentada, complicando las labores de búsqueda y rescate.

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