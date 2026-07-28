¡Daddy Yankee ya es abuelo! Nace su primera nieta en medio del distanciamiento familiar

Una nueva etapa comenzó para Daddy Yankee. Su hija, la influencer Jesaaelys Ayala, dio a luz a su primera hija, Eira del Mar, convirtiendo al reconocido artista puertorriqueño en abuelo.

La noticia fue compartida por la propia Jesaaelys a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras fotografías de la recién nacida junto a un emotivo mensaje dedicado a la pequeña.

"Eira Del Mar • 22/07/2026, 2:41 p. m. Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta bendición", escribió la feliz mamá.

La publicación recibió miles de mensajes de felicitación de seguidores, familiares y amigos. Entre las reacciones destacó la de Mireddys González, madre de Jesaaelys y expareja de Daddy Yankee, quien expresó su alegría con varios emojis de corazón.

Un embarazo con complicaciones

Durante los últimos meses, Jesaaelys compartió con su comunidad cada etapa de su embarazo, incluyendo los preparativos para la llegada de su bebé y el tradicional baby shower.

Sin embargo, semanas antes del parto reveló que fue diagnosticada con colestasis del embarazo, una afección hepática que puede aumentar el riesgo de complicaciones para el bebé y que, en algunos casos, hace recomendable adelantar el nacimiento.

La influencer explicó que comenzó a experimentar una intensa picazón y, tras los estudios médicos, recibió el diagnóstico.

"Hace tres semanas me empezó una piquiña... Yo sabía que no era por comida ni por alergia. Era un problema con los ácidos biliares y el hígado", relató en sus redes sociales, donde también recomendó a otras mujeres acudir al médico si presentan síntomas similares.

Aunque inicialmente deseaba un parto completamente natural, finalmente los especialistas decidieron inducir el nacimiento para reducir cualquier riesgo tanto para ella como para la bebé.

Un nacimiento en medio del distanciamiento familiar

La llegada de Eira también ocurre mientras continúa el distanciamiento entre Jesaaelys y su padre, Daddy Yankee, en medio de las diferencias familiares que se hicieron públicas tras la separación del artista y Mireddys González.

Hasta el momento, el cantante no ha realizado declaraciones públicas sobre el nacimiento de su primera nieta.

A pesar del contexto familiar, la publicación de Jesaaelys ha sido recibida con miles de mensajes de cariño y buenos deseos para la nueva integrante de la familia.

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