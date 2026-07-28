Lo que parecía un recuerdo divertido entre amigas terminó convirtiéndose en uno de los mayores arrepentimientos de Gabriella Ellyse Abutbol. A los 18 años decidió hacerse un tatuaje de un búho con ojos inspirados en un atrapasueños, un diseño que encontró en internet y por el que pagó alrededor de 500 dólares.

Sin embargo, con el paso del tiempo dejó de sentirse identificada con el dibujo y comenzó a verlo con otros ojos.

Según contó, su esposo solía bromear diciendo que el tatuaje parecía el logotipo de la cadena de restaurantes Hooters, mientras que la reacción de su padre fue mucho más contundente. Al enterarse de que se había tatuado, dejó de hablarle durante varios meses porque siempre había estado en contra de este tipo de modificaciones corporales.

Esa combinación de comentarios y el cambio en sus propios gustos terminaron llevándola a tomar una difícil decisión: eliminar el tatuaje.

Lo que no imaginó fue que borrarlo sería muchísimo más caro que hacérselo.

Hasta el momento, Gabriella ha pasado por 32 sesiones de tratamiento con láser y calcula que ya ha gastado cerca de 15.000 dólares. De acuerdo con sus estimaciones, el proceso completo podría costarle alrededor de 18.000 dólares.

Foto Instagram

Aunque hoy su padre se toma la historia con humor, continúa recordándole que ha sido "la peor inversión" de su vida.

La experiencia de Gabriella se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado un debate sobre la importancia de pensar cuidadosamente antes de hacerse un tatuaje permanente, así como sobre los elevados costos y el largo proceso que implica eliminarlo.

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