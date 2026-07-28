Un operativo de las autoridades brasileñas permitió interceptar un helicóptero que transportaba 288 kilogramos de cocaína, luego de que la aeronave ingresara desde territorio paraguayo. La persecución aérea obligó al piloto a realizar un aterrizaje forzoso en una zona agrícola del estado de Mato Grosso do Sul, donde la droga fue incautada.

De acuerdo con el reporte oficial, el helicóptero fue detectado tras cruzar la frontera y seguido por una aeronave del Departamento de Operaciones de Frontera (DOF). La persecución concluyó cuando los ocupantes descendieron en una plantación situada a unos 25 kilómetros de la frontera entre Paraguay y Brasil.

Durante el operativo fueron aprehendidos José Carlos Barbosa, de 62 años, piloto oriundo de Recife, y Wilson Sebastião Ferreira Junior, de 36 años, mecánico de aeronaves procedente de Guarujá, en el estado de São Paulo. Ambos quedaron a disposición de la Policía Federal de Brasil para continuar con las investigaciones.

Según la declaración del piloto ante los investigadores, el cargamento habría sido embarcado por cinco hombres encapuchados y armados con fusiles en una zona rural de Bella Vista, en el departamento paraguayo de Amambay. El destino final de la droga era el municipio de Hortolândia, en el estado brasileño de São Paulo.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para identificar a los integrantes de la organización criminal y reconstruir la ruta utilizada para el presunto tráfico internacional de drogas.

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