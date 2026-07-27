Justicia argentina investiga red que reclutaba civiles para el conflicto entre Ucrania y Rusia

Una presunta red de reclutamiento quedó bajo investigación en Argentina, luego de que se detectara que civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad eran captados para ser enviados al frente de guerra en Ucrania.

De acuerdo con la información publicada por Clarín, los reclutadores ofrecían pagos de alrededor de 3.000 dólares mensuales a quienes aceptaran viajar para sumarse al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Alerta en Ezeiza

El caso comenzó a investigarse después de que cuatro hombres fueran detectados en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentaban abordar un vuelo con destino final a Ucrania.

Según los reportes judiciales, los viajeros dijeron inicialmente que iban a realizar tareas de construcción y reparación en zonas afectadas por bombardeos. Sin embargo, sus versiones llamaron la atención porque no podían explicar con claridad quién había pagado los pasajes, quién los recibiría al llegar ni cuál sería el trabajo específico que debían realizar.

Sin contrato ni pasaje de regreso

Los investigadores observaron que los hombres no contaban con contrato laboral, dinero suficiente para sostener su estadía ni pasaje de retorno a Argentina. Luego, habrían admitido que fueron contactados para incorporarse al frente de combate y que recibieron instrucciones para ocultar el verdadero motivo del viaje ante las autoridades migratorias.

Una mujer detenida y un prófugo

La Policía Federal Argentina detuvo en Tigre, provincia de Buenos Aires, a una mujer acusada de integrar la organización. Su pareja, señalada como otro de los presuntos responsables, permanece prófuga y habría salido del país con destino a Brasil antes del operativo.

La causa se investiga como presunta trata de personas, debido a la captación de personas en situación de vulnerabilidad o bajo promesas laborales para trasladarlas a una zona de guerra.

Exuniformados en la mira

Según la investigación, la red apuntaba especialmente a personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad o entrenamiento militar, aunque también habría captado civiles.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos vinculados al conflicto bélico, entre ellos ropa camuflada, insignias, parches y otros objetos que serán analizados dentro de la causa.

Investigación continúa

La Justicia argentina busca determinar cuántas personas fueron captadas, si hubo viajes anteriores y qué contactos internacionales formaban parte de la red.

Las autoridades también analizan teléfonos, comunicaciones y movimientos financieros para establecer el alcance de la organización y ubicar al sospechoso prófugo.

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