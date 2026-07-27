Un hecho de extrema violencia conmocionó a la opinión pública luego de que se viralizara un video de cámaras de seguridad que registra la brutal agresión de un trabajador hacia su jefa dentro de un establecimiento comercial en Bogotá, Colombia.

La víctima fue identificada como María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie, ubicada en Usaquén, una zona exclusiva y de alta concurrencia de restaurantes en el norte de la capital.

El origen de la discusión

El ataque se desencadenó el pasado jueves 23 de julio, cerca de las 20:36 horas, cuando la joven empresaria le notificó al empleado —un hombre de 45 años y de nacionalidad extranjera que llevaba apenas dos semanas laborando en el local— la decisión de prescindir de sus servicios debido a comportamientos previos de acoso e invasión de espacio personal, según informa El Tiempo.

De acuerdo con el relato de Quevedo, el conflicto escaló cuando el sujeto exigió el pago inmediato de su liquidación laboral. Ante la respuesta de la propietaria de que el desembolso se realizaría a fin de mes conforme a lo acordado, el agresor reaccionó de forma violenta.

Una agresión premeditada y de extrema violencia

Las cámaras internas del local captaron el momento en que la conversación se interrumpe y el hombre arremete contra la empresaria, propinándole una golpiza ininterrumpida por más de tres minutos. Según el reporte médico y el testimonio de la víctima:

Recibió más de 80 golpes en la cabeza, el rostro, el abdomen y la espalda.

Sufrió fractura de nariz y múltiples laceraciones en el cuerpo y las manos.

El agresor la arrastró del cabello hacia la zona de la cocina para ocultar el ataque de los transeúntes.

La víctima denunció que el sujeto profirió amenazas de muerte durante la agresión: "La voy a matar, maldita, perra".

La huida y la polémica por su liberación

En medio del ataque, Quevedo logró patear una mesa con cristalería, lo que alertó a los dueños y clientes de un restaurante vecino, quienes acudieron en su auxilio y lograron impedir la salida del agresor bajando las cortinas metálicas del local hasta la llegada de la Policía.

Tras la llegada de los uniformados del CAI Santa Bárbara, el hombre fue retenido inicialmente; sin embargo, la familia de la empresaria denunció que el agresor fue puesto en libertad pocas horas después, generando indignación y temor por la seguridad de la víctima, quien recibió una incapacidad médica de 20 días y exige justicia a la Fiscalía General de la Nación.

Vea el video:

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