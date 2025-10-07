TEMAS DE HOY:
Policial

Una joven contratada para limpiar una vivienda fue secuestrada y abusada por el propietario en El Alto

La joven de 20 años, reportada como desaparecida, fue contratada por un hombre de 50 años para labores de limpieza, pero terminó secuestrada y abusada durante varios días.

Red Uno de Bolivia

06/10/2025 22:41

Foto: Referencial Redes Sociales.
El Alto

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó este lunes sobre un grave caso de secuestro y abuso sexual ocurrido en la ciudad de El Alto, donde una joven fue víctima de su empleador.

“Se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino. Esta persona habría privado de su libertad a la víctima en un domicilio ubicado en la zona de Senkata”, explicó Neme.

De acuerdo con la investigación, el hombre de 50 años contrató a la joven de 20 años para realizar labores de limpieza, pero una vez en el domicilio, la retuvo y sometió a agresiones sexuales durante varios días.

“Ha referido que, además de ser privada de libertad, habría sido agredida sexualmente y vejada. No se descarta que existan otras víctimas”, añadió el jefe policial.

 

 

El presunto agresor fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y se encuentra sindicado por los delitos de violación, trata y tráfico de personas.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para establecer si el acusado actuó solo o con la participación de otras personas.

