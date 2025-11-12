¡Segundo caso de horror! Hombre de 61 años sedó, abusó y filmó a su esposa durante más de una década

Un hombre de 61 años y nacionalidad española es juzgado actualmente en Alemania por haber presuntamente sedado, abusado sexualmente y filmado sistemáticamente a su esposa durante años y haber difundido las imágenes en Internet.

Se le imputan seis casos de violación, tres de agresión sexual, uno de lesiones físicas graves y treinta de violación de la intimidad personal por la grabación de imágenes, confirmó este miércoles a EFE Katharina Effert, portavoz de la Audiencia Provincial de Aquisgrán (oeste), donde el martes comenzó el juicio.

Según la acusación, el hombre sedó y abusó sexualmente de su esposa entre 2009 y la primavera de 2024 en el domicilio conyugal.

Además, se acusa al hombre de haber filmado los hechos y de haberlos compartido con otros usuarios en grupos de chat y plataformas de Internet.

Por consideración hacia la esposa y para proteger su privacidad, poco después de comenzar la primera vista, el juicio continuó a puerta cerrada.

La Audiencia Provincial ha fijado inicialmente otros seis días para el juicio, programados para el mes de diciembre.

Según 'Bild', el hombre, que se encuentra en prisión preventiva desde su detención en febrero pasado, confesó a puerta cerrada la mayoría de los hechos que se le imputan.

El diario agrega que el acusado, que trabajaba como conserje, estuvo empleado los últimos siete años en una escuela de la localidad de Alsdorf.

Similitud con otro caso de violación en Francia

El caso recuerda el de Gisèle Pelicot, una francesa que fue drogada, violada y filmada por su esposo, quien además invitó a otros hombres a abusar de la mujer.

El hombre, de 72 años, fue el instigador del plan para abusar del cuerpo inerte de la víctima, de la misma edad. Para ello contactaba con desconocidos a través de una página de internet, hoy cerrada por la Justicia, y les invitaba a violarla en su casa, situada en Mazan, un pueblo de apenas 6,000 habitantes del sur de Francia.

Los delitos eran perfectamente documentados, a través de vídeos y fotografías que tomaba Dominique Pelicot, que luego guardaba en su archivo digital, donde acumulaba centenares de documentos que fueron clave para demostrar la culpabilidad de todos estos hombres.

El ahora exesposo fue condenado a la pena máxima de 20 años de prisión. Otros 50 fueron condenados por agresión sexual y violación con distintas penas.

