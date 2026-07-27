La adolescente hispana hallada muerta en el automóvil del cantante D4vd había amenazado al artista con destruir su carrera un día antes de que supuestamente él la matara, según los mensajes de texto revelados por la Fiscalía este lunes en Los Ángeles.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

"Le diré a mi papá tantas malditas mentiras sobre ti; te lo juro, acabaré con tu carrera y tu vida, destruiré cualquier cosa", escribió Rivas Hernández, según información citada por Los Angeles Times.

Los mensajes, hechos públicos en el quinto día del proceso preliminar que definirá si el rapero enfrentará un juicio por el asesinato de la menor, habrían sido escritos por la adolescente hispana tras una discusión sobre una relación entre otra mujer y el cantante.

La menor arremetió contra D4vd el 22 de abril de 2025, tres días antes de que el rapero lanzara su álbum debut titulado ‘Withered’. La pareja habría intercambiado más de 1.200 textos en un lapso de 24 horas, de acuerdo al rotativo.

La Fiscalía de Los Ángeles sostiene que la pareja se encontró la noche después en la casa del cantante en Hollywood, donde D4vd la habría asesinado esa misma noche.

Se espera que este lunes termine el proceso preliminar en el caso del asesinato de Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en descomposición en septiembre pasado en el baúl de un automóvil registrado a nombre del cantante, que fue remolcado de una calle de Hollywood, tras permanecer abandonado.

Los padres de la menor habían reportado su desaparición en tres diferentes ocasiones en 2024, después de que iniciara un aparente romance con el rapero.

Rivas Hernández conoció al cantante en 2021 cuando tenía tan solo 11 años.

Los mensajes de texto revelaron que la menor supuestamente estuvo embarazada y tuvo un aborto en 2024.

Al iniciar las audiencias preliminares, el fiscal del condado de Los Ángeles Nathan J. Hochman dijo que no ha descartado pedir la pena de muerte contra D4vd, detenido desde abril pasado.

Los abogados defensores del rapero, que logró que varias de sus canciones ingresaran en las listas de éxitos de Billboard, han sostenido que es inocente.

EFE

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