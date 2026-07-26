¿Un oficio da más dinero que una profesión? Esto dice un albañil retirado

El sector de la construcción, la formación profesional y los salarios en el mercado laboral actual se encuentran en un punto de inflexión. La escasez de mano de obra cualificada en los oficios tradicionales ha transformado las dinámicas de empleo, revalorizando la labor técnica frente a los trabajos de escritorio.

Sobre este panorama reflexiona Ángel Flores, un albañil jubilado con décadas de experiencia a sus espaldas, quien analiza la realidad económica de los trabajadores del sector, la falta de relevo generacional y la evolución del oficio frente a las carreras universitarias.

El valor de la construcción y la realidad de los sueldos en esta área



La experiencia en las obras le otorga a Ángel una perspectiva clara sobre cómo han cambiado los ingresos en el sector. Al comparar la remuneración de los oficios técnicos con los empleos administrativos o que requieren estudios superiores, el albañil jubilado es contundente al afirmar en una nota con ABC: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera”.

Esta declaración pone sobre la mesa el debate sobre la compensación económica en el mercado de trabajo actual, donde los profesionales del sector de la obra y las reformas han visto incrementado el valor de sus servicios debido a la alta demanda y la baja oferta de trabajadores capacitados.

La transmisión de conocimientos y el relevo generacional



A lo largo de su trayectoria profesional, la labor de Ángel no solo se centró en la edificación, sino también en la formación de nuevos trabajadores que ingresaban al sector. Su papel como mentor en las obras dejó una huella en numerosos profesionales a los que guio en el aprendizaje del oficio.

Recordando su etapa en activo y la enseñanza práctica pie de obra, el protagonista destaca su aportación al sector, señalando que “a más de una generación le he enseñado el oficio”.

Sin embargo, la transmisión de estos conocimientos se enfrenta hoy en día al reto del relevo generacional, en un momento donde la juventud no siempre contempla los oficios manuales como primera opción laboral, a pesar de las condiciones económicas desfavorables en otros sectores.

Experiencia y perspectiva de una vida dedicada a la obra



La trayectoria de un trabajador con años de dedicación en el sector permite entender no solo la evolución de los sueldos, sino también el esfuerzo que requiere la profesión.

La vivencia de Ángel refleja la realidad de muchos profesionales de la construcción que han dedicado su vida laboral a la edificación y que ahora presencian la revalorización de su conocimiento en el mercado moderno.

Su testimonio resume el cambio de paradigma en la valoración económica de los trabajos manuales frente a los empleos de oficina.

Fuente: El Cronista.

Mira la programación en Red Uno Play