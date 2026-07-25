Al menos 35 muertos y 30 heridos en un choque entre dos autobuses en Siria

Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas este sábado tras el choque entre dos autobuses en la carretera que conecta Deir al Zur, en el este de Siria, con la capital, Damasco, según informaron las autoridades del país.

El Ministerio del Interior confirmó que en el accidente estuvieron involucrados un autobús que transportaba a miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna y otro de servicio civil.

Las autoridades señalaron que las cifras son preliminares y podrían modificarse a medida que avance el trabajo de los equipos de rescate y se recopile más información desde el lugar del siniestro.

Tras el impacto, el sistema nacional de ambulancias y emergencias fue activado de inmediato. Equipos médicos se desplazaron hasta la zona para asistir a los sobrevivientes y trasladarlos a distintos hospitales.

El director del departamento de Urgencias del Ministerio de Salud, Najib al Naasan, informó que los hospitales de las provincias de Deir al Zur y Homs fueron puestos en máxima alerta para atender a los heridos.

Los equipos de emergencia continúan distribuyendo a los lesionados entre los diferentes centros de salud, de acuerdo con la gravedad de sus heridas y la capacidad de atención de cada hospital.

Por su parte, el ministro del Interior de Siria, Anas Khattab, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el accidente.

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