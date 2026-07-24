Una tragedia conmociona a Japón luego de que una joven de 23 años falleciera tras ser impactada por un hombre que cayó desde un edificio de 12 pisos en la ciudad de Nagoya.

El dramático episodio ocurrió en la zona de Sakae, un sector comercial y de alta circulación, durante la madrugada del domingo.

La víctima, identificada como Houra Inaba, caminaba por la vereda junto a una amiga cuando ocurrió el impacto.

Un accidente que terminó en tragedia

Según los reportes locales, el hombre identificado como Shinsei Taguchi, de 29 años, cayó desde un departamento del edificio y terminó golpeando directamente a la joven.

La amiga que acompañaba a Inaba logró salir ilesa y fue quien llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda.

Equipos médicos trasladaron rápidamente a ambos al hospital, pero la joven no logró sobrevivir debido a las graves heridas.

Los especialistas informaron que falleció como consecuencia de un shock hemorrágico provocado por las lesiones sufridas.

El hombre permanece en estado crítico

Taguchi sobrevivió a la caída, pero permanece internado en estado crítico.

Los médicos reportaron que presenta lesiones graves en la cabeza y el pecho, además de encontrarse inconsciente.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la caída desde el edificio.

Otros casos similares en Japón

El caso recuerda otros episodios ocurridos en el país asiático donde personas que cayeron desde edificios terminaron provocando la muerte de peatones.

En agosto de 2024, una estudiante de secundaria de 17 años cayó desde un edificio comercial cerca de la estación JR Yokohama y provocó la muerte de una mujer de 32 años que caminaba por la zona.

En octubre de 2020, otro caso similar ocurrió en Osaka, cuando un adolescente cayó desde un centro comercial y terminó causando la muerte de una estudiante universitaria de 19 años.

Mira la programación en Red Uno Play