Una pequeña cría de lémur de cola anillada se convirtió en símbolo de esperanza en Colombia. Con apenas unas semanas de vida y aferrada a un pequeño peluche que reemplaza temporalmente el calor materno, lucha por sobrevivir bajo el cuidado de especialistas del Zoológico de Cali.

La historia recuerda al famoso caso de Punch, el macaco japonés que se volvió viral luego de encontrar consuelo abrazando un peluche tras ser rechazado por su madre.

Una vida que comenzó con dificultades

La cría nació el 18 de junio con apenas 70 gramos de peso. Desde sus primeros días, los especialistas detectaron que su madre no mantenía el contacto constante ni le proporcionaba la alimentación necesaria para garantizar su desarrollo.

Ante el riesgo de que no sobreviviera, el equipo veterinario inició un proceso de crianza profesional asistida.

“Nos dimos cuenta de que la madre tenía periodos de separación con la cría y eso no era normal. Vimos que su vida podía correr peligro y por eso iniciamos una crianza profesional asistida”, explicó el veterinario Camilo Mendoza.

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Cuidados especiales día y noche

Para mantenerse con vida, la pequeña recibe atención permanente.

Su tratamiento incluye:

Alimentación con fórmula especial cada dos horas.

Control constante de temperatura en incubadora.

Introducción progresiva de papillas con verduras orgánicas.

Sesiones de estimulación con cepillos especiales.

Los cuidados buscan imitar algunos comportamientos maternos, como el acicalamiento, necesario para su desarrollo.

Un peluche que reemplaza temporalmente a su madre

Uno de los elementos más importantes en su recuperación es un pequeño peluche al que permanece abrazada durante la alimentación.

El objetivo es que tenga una sensación similar al contacto con su madre, pero evitando que se acostumbre demasiado a los humanos.

Los cuidadores utilizan guantes y mascarillas para reducir la interacción directa y permitir que, en el futuro, pueda integrarse nuevamente con otros ejemplares de su especie.

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El camino hacia volver con su familia

Cuando complete su primera etapa de desarrollo, la cría iniciará un proceso de adaptación con elementos naturales como ramas y estructuras para trepar.

Después comenzará un acercamiento gradual con la manada del zoológico.

“Que esta pequeña viva es un gran regalo para el mundo entero”, destacó Mendoza.

Una especie en peligro

El lémur de cola anillada, originario de Madagascar, está considerado una especie En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sus principales amenazas son:

Pérdida de hábitat.

Deforestación.

Caza ilegal.

Tráfico de fauna silvestre.

El Zoológico de Cali mantiene programas de conservación para proteger esta especie y contribuir a su supervivencia.

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