Mujer con cáncer murió tras ser operada por error en una cirugía destinada a otro paciente

Un caso que conmociona a Brasil abrió una investigación contra un hospital de Campinas, en el estado de São Paulo, luego de que una mujer con cáncer fuera sometida por error a una cirugía que correspondía a otro paciente.

La víctima fue identificada como Jandira Marina Dias Braga, de 76 años, quien murió tres días después del procedimiento mientras permanecía internada.

La paciente llegó por una complicación de su cáncer

Según la familia, Jandira ingresó al Hospital Beneficência Portuguesa el pasado 8 de junio debido a una obstrucción intestinal provocada por su cáncer de colon.

Sus familiares aseguraron que esperaba conocer los próximos pasos de su tratamiento, pero inesperadamente fue trasladada al quirófano.

Allí fue sometida a una gastrostomía endoscópica, un procedimiento que duró aproximadamente 35 minutos.

El error fue descubierto después de la cirugía

Tras finalizar la intervención, el equipo médico habría descubierto que ocurrió una confusión:

La cirugía estaba destinada a otro paciente, quien permanecía en la habitación esperando ser atendido.

La nieta de la mujer relató que la familia fue convocada posteriormente por representantes del hospital, quienes reconocieron el error.

“Nos dijeron que esto nunca había ocurrido en su carrera y que mi abuela había sido operada en lugar de otro paciente”, declaró.

Su estado de salud empeoró después del procedimiento

Aunque el hospital afirmó que la intervención no modificó el pronóstico de la paciente y que incluso permitió drenar líquidos provocados por la obstrucción intestinal, su condición empeoró al día siguiente.

Los registros médicos indican que presentó:

Taquicardia

Signos de sepsis

Confusión mental

Baja presión arterial

Disminución de oxígeno en sangre

Alteraciones cardíacas

Debido al deterioro, fue trasladada a terapia intensiva y posteriormente recibió cuidados paliativos.

Finalmente, falleció el 11 de junio.

Familia exige responsabilidades

Los familiares de Jandira exigen que se investigue a los responsables y que se adopten medidas legales.

Por su parte, el hospital informó que inició una investigación interna y que tomó medidas administrativas contra los profesionales involucrados.

Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió la identificación equivocada y si existieron fallas en los protocolos de seguridad del centro médico.

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