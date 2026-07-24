El fuego avanza sin control en España: miles de personas fueron evacuadas por los incendios

España enfrenta una de sus emergencias ambientales más graves de los últimos años. Los incendios forestales continúan avanzando sin control en varias regiones del país y obligaron a evacuar comunidades completas para proteger a la población.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como “dramática” y aseguró que los incendios están “arrasando miles de hectáreas”, mientras las autoridades despliegan todos los recursos disponibles para contener las llamas.

Evacuaciones masivas por el avance del fuego

Uno de los escenarios más críticos se vive en la Comunidad de Madrid, donde tres incendios obligaron a evacuar a más de 10.000 personas en localidades como:

Villa del Prado.

San Martín de Valdeiglesias.

Almorox.

Decenas de habitantes tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse en autobuses hacia zonas seguras mientras los equipos de emergencia luchaban contra el avance del fuego.

Foto AFP

Dos incendios amenazan con unirse

Las autoridades advirtieron que dos grandes focos ubicados al oeste de Madrid están “a punto de fusionarse”, creando un incendio de mayor magnitud.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró que el fuego se encontraba “fuera de control” y confirmó que nuevas localidades estaban siendo evacuadas.

Más de 270 bomberos, Militares especializados y equipos aéreos de emergencia participan en las labores de contención.

Ola de calor complica la emergencia

Las altas temperaturas y la extrema sequedad del terreno están acelerando la propagación de los incendios.

Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), España ya registra decenas de miles de hectáreas afectadas desde el inicio del año.

El incendio más grave se encuentra en Guadalajara, al norte de Madrid, donde las llamas arrasaron aproximadamente 32.000 hectáreas.

España pide ayuda internacional

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno español activó el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y solicitó apoyo con medios aéreos especializados.

“Estamos viviendo una situación dramática”, afirmó Pedro Sánchez, quien pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades.

Foto EFE

Europa también lucha contra el fuego

La emergencia no se limita a España.

Francia:

Los incendios avanzan cerca de la región vinícola de Burdeos y obligaron a evacuar a más de 23.000 personas entre residentes y turistas.

Italia:

Sicilia enfrenta numerosos incendios con temperaturas superiores a los 40 grados, provocando evacuaciones y la movilización de equipos de emergencia.

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