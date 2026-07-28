La serie "Portales Dimensionales", presentada en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, trasladó su más reciente investigación hasta el lago Titicaca, en Bolivia, donde antiguas leyendas y testimonios locales mantienen vivo el misterio sobre la existencia de pasadizos secretos conocidos como chinkanas.

El reportaje, realizado por el periodista Bernabé López, explora las historias transmitidas por generaciones de habitantes de la Isla del Sol, quienes aseguran que estos túneles conectarían distintos puntos del lago, incluida la Isla de la Luna, y estarían relacionados con fenómenos aún sin explicación.

Durante la investigación, residentes como Walter Ramos relataron que, según las tradiciones orales heredadas de sus abuelos, existirían pasadizos ocultos bajo el lago Titicaca. Incluso narran historias sobre animales que habrían ingresado por uno de estos túneles y reaparecido en otro lugar, alimentando el misterio que rodea a la zona.

El reportaje también recoge el testimonio del capitán de corbeta Luis Ruiz, quien reconoce que la mística que envuelve a las chinkanas continúa sin una explicación definitiva y que aún existen interrogantes sobre estos espacios.

Como parte de la investigación, el equipo periodístico mostró la participación de una médium que, utilizando varillas de radiestesia, afirmó detectar puntos energéticos orientados hacia el interior del lago. Estas afirmaciones fueron vinculadas con las teorías expuestas en publicaciones del investigador Antonio Portugal, quien escribió sobre las chinkanas y supuestos contactos con seres de luz.

Además, algunos pobladores sostienen haber observado objetos voladores no identificados sobre el lago e incluso aseguran que estos se sumergen en sus aguas. También relatan la existencia de una denominada "hora del encanto", momento en el que, según la tradición, se abrirían estos supuestos portales y podrían ocurrir desapariciones.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Bernabé López para Al Rojo Vivo, algunos accesos a estos túneles permanecen sellados con piedras, como una medida preventiva basada en las creencias locales.

No obstante, el propio reportaje también incorpora una visión más cautelosa. Algunos arqueólogos consideran que muchas de estas leyendas surgieron para proteger antiguos tesoros y sitios arqueológicos del saqueo, aunque reconocen que la existencia de estructuras subterráneas en la región ha sido documentada y continúa siendo objeto de estudio.

Mientras tanto, el lago Titicaca sigue despertando el interés de investigadores y exploradores, quienes esperan contar con mayores recursos para profundizar en uno de los enigmas más fascinantes del patrimonio cultural boliviano.

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