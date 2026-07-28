La TikToker Albertina Sacaca sorprende en redes con su nueva adquisición

La influencer boliviana Albertina Sacaca sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras mostrar su nueva adquisición: un automóvil que, según contó, buscó comprar con anticipación y que finalmente llegó como un regalo especial.

“No es el carro, es la bichota quien lo maneja”, expresó la creadora de contenido al compartir imágenes de su nuevo vehículo, publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

De acuerdo con lo mostrado por la tiktoker, el automóvil habría sido un regalo de cumpleaños que no pudo festejar en su debido momento. Emocionada, Albertina aseguró que se trata de uno de sus grandes sueños que finalmente logró cumplir.

La influencer compartió su alegría con sus seguidores y destacó la importancia de alcanzar metas personales, mientras recibía mensajes de felicitación por este nuevo logro.

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