¿Qué enfermedad tiene Anuel AA? La verdad detrás del video que circula en redes

El nombre de Anuel AA volvió a convertirse en tendencia luego de que un video viral difundido en redes sociales generara una ola de especulaciones sobre su estado de salud.

La polémica surgió pocos días después de su participación en La Velada del Año, donde el artista puertorriqueño se presentó sobre el escenario mostrando un buen estado físico. Sin embargo, una publicación en plataformas como TikTok e Instagram volvió a alimentar preguntas como "¿Qué enfermedad tiene Anuel AA?" o "¿Anuel AA tiene VIH?".

El video que originó los rumores

La controversia comenzó cuando un creador de contenido aseguró haber adquirido una supuesta bodega que, según él, habría pertenecido al cantante.

En el video muestra diversos objetos que afirma haber encontrado en el lugar, entre ellos un medicamento que relacionó con un tratamiento para el VIH, además de otros artículos personales y reconocimientos que atribuyó a Anuel AA.

La publicación se viralizó rápidamente y dio origen a numerosas especulaciones en redes sociales, pese a que no presentó pruebas que confirmaran la autenticidad de esas afirmaciones.

La respuesta de Anuel AA

Ante la difusión del contenido y el incremento de los rumores, Anuel AA utilizó sus historias de Instagram para responder directamente a las versiones que circulaban en internet.

El cantante negó que padezca la enfermedad mencionada en el video y aseguró que la información difundida es falsa.

Con su pronunciamiento, el artista pidió a sus seguidores no dar credibilidad a publicaciones sin evidencia y llamó a frenar la difusión de información no verificada.

Hasta el momento, no existe información oficial que respalde las afirmaciones difundidas en el video viral, por lo que las declaraciones del creador de contenido permanecen sin sustento.

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