TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Bomberos rescatan a un hombre que cayó a una torrentera en la zona de Pacata en Cochabamba

La víctima fue encontrada herida en medio del cauce y, luego de una compleja extracción, fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Cristina Cotari

28/07/2026 11:50

Agregar Reduno en
Bomberos rescatan a un hombre que cayó a una torrentera en Pacata. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre fue rescatado durante la madrugada de este martes luego de caer al interior de una torrentera en la zona Pacata, en el departamento de Cochabamba. El hecho movilizó a personal de Bomberos de la Policía Boliviana, quienes realizaron las labores de auxilio y extracción de la víctima.

Según el reporte preliminar, se verificó la presencia de una persona herida al interior de la torrentera, por lo que se solicitó el apoyo de una ambulancia de Bomberos para atender la emergencia.

Rescate en medio de la torrentera

Al llegar al lugar, el personal de Bomberos evidenció que, en la parte central de la torrentera, se encontraba un hombre tendido y con lesiones, por lo que procedieron a realizar las maniobras de rescate para extraerlo del lugar.

Tras lograr sacarlo de la zona de difícil acceso por la profundidad de la infraestructura, el hombre fue trasladado hasta un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Se investigan las circunstancias del hecho

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió la caída y las circunstancias que provocaron que el hombre terminara dentro de la torrentera.

La Policía informó que se iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer la causa del hecho y determinar cómo ocurrió el accidente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD