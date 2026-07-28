"Quiero justicia para mi hijo": el doloroso pedido de la madre del militar fallecido en Huanuni

En medio del dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al sargento segundo de música Jhonatan Abdul Condori Mamani, de 25 años, quien falleció durante un operativo registrado en la mina de Huanuni, en el departamento de Oruro.

Los restos del militar son velados en la zona de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto, donde sus familiares pidieron justicia y una investigación transparente para conocer las circunstancias de su muerte.

Su madre asegura que no fue un accidente

La madre del sargento cuestionó la versión oficial que señala que el uniformado habría fallecido tras caer a una bocamina y aseguró que existen elementos que deben ser aclarados.

“Yo quiero claridad, quiero justicia para mi hijo. Mi hijo era joven, tenía su vida por delante, estaba estudiando y tenía muchos proyectos”, manifestó entre lágrimas.

El padre de Jhonatan Condori también pidió un informe detallado sobre el operativo. “Estamos pidiendo el informe exacto al comandante, a los encargados de ese grupo, cómo ha sido el operativo. Que se investigue todo”, señaló.

Emboscada y ataque de "jukus" a mina Huanuni

Según el Ministerio de Gobierno, el hecho ocurrió durante un operativo en la madrugada del domingo, donde efectivos militares se habrían enfrentado con denominados “jukus”. Tras el incidente, cuatro personas perdieron la vida: dos militares y dos trabajadores mineros.

Los restos del sargento Condori fueron trasladados para la misa de cuerpo presente y posteriormente serán sepultados en el cementerio Prados de Ventilla, en el Distrito 8 de El Alto.

La familia insiste en que se esclarezca lo ocurrido en Huanuni y que se establezcan responsabilidades por la muerte del joven militar.

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