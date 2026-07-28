¡Atención, rentistas! Senasir ya publicó el cronograma de pagos para agosto

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó el cronograma de pago de rentas correspondiente al mes de julio, cuyos desembolsos se realizarán a partir de agosto, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios reciban sus pagos de manera segura y oportuna.

Cronograma del mes de agosto

De acuerdo con el cronograma, el 1 de agosto se efectuará el abono en cuentas bancarias de los beneficiarios.

El 3 de agosto comenzará el cobro en puntos de pago y ventanillas del Banco Unión, mientras que el 4 de agosto se iniciará el pago a domicilio para los beneficiarios de La Paz y El Alto.

Finalmente, desde el 5 de agosto arrancará el pago a domicilio en el resto del país, según informó la entidad.

Pensiones aseguradas para rentistas

El Senasir recomendó a las y los beneficiarios respetar las fechas establecidas para realizar el cobro de sus rentas de forma ordenada y segura.

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