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¡Atención, rentistas! Senasir ya publicó el cronograma de pagos para agosto

Los depósitos en cuentas bancarias comenzarán el 1 de agosto y el pago a domicilio iniciará el 4 de agosto en La Paz y El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/07/2026 12:17

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Senasir.
Bolivia

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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó el cronograma de pago de rentas correspondiente al mes de julio, cuyos desembolsos se realizarán a partir de agosto, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios reciban sus pagos de manera segura y oportuna.

Cronograma del mes de agosto

De acuerdo con el cronograma, el 1 de agosto se efectuará el abono en cuentas bancarias de los beneficiarios.

El 3 de agosto comenzará el cobro en puntos de pago y ventanillas del Banco Unión, mientras que el 4 de agosto se iniciará el pago a domicilio para los beneficiarios de La Paz y El Alto.

Finalmente, desde el 5 de agosto arrancará el pago a domicilio en el resto del país, según informó la entidad.

Pensiones aseguradas para rentistas

El Senasir recomendó a las y los beneficiarios respetar las fechas establecidas para realizar el cobro de sus rentas de forma ordenada y segura.

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