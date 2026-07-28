La inseguridad volvió a golpear con fuerza a Cochabamba. En una sola jornada, tres atracos contra librecambistas y una casa de cambio fueron reportados en distintos puntos de la ciudad, dejando como saldo una persona fallecida y tres heridos de bala.

Los hechos ocurrieron en cuestión de horas y movilizaron a unidades policiales, mientras comerciantes y vecinos expresaron su preocupación por el incremento de los hechos delictivos.

Primer ataque: delincuentes armados atacan una casa de cambio

Otro hecho ocurrió en una casa de cambio de la ciudad de Cochabamba, donde dos sujetos ingresaron armados y amenazaron a la trabajadora del lugar para robar el dinero y un teléfono celular.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los delincuentes llegó en motocicleta e ingresó al establecimiento, donde se encontraba su cómplice.

Dentro del local, uno de los antisociales apuntó con un arma de fuego a la encargada y exigió la entrega del efectivo. Tras revisar el lugar y apoderarse del dinero, ambos escaparon en la motocicleta.

Las imágenes de seguridad serán analizadas por la Policía para intentar identificar a los responsables. Hasta el momento, los propietarios del negocio no habrían formalizado la denuncia ante la Felcc.

Segundo atraco: asalto a una librecambista en Sacaba

El primer caso ocurrió alrededor de las 18:40 horas de este lunes en la zona El Castillo, en Sacaba, donde una mujer que se dedicaba al cambio de moneda fue interceptada por tres delincuentes.

Según el relato de la víctima, los antisociales la sujetaron del cuello y le arrebataron un chaleco donde guardaba dinero en dólares, euros y bolivianos.

La mujer sospecha que fue seguida hasta su domicilio. Los delincuentes, que utilizaban barbijos, overoles y gorras negras, escaparon del lugar a bordo de un taxi blanco.

Tercer atraco: balacera deja un muerto frente a la terminal

El hecho más grave ocurrió durante la noche en inmediaciones de la avenida Ayacucho, frente a la terminal de buses, donde delincuentes atacaron a un librecambista que acababa de salir de una casa de cambio ubicada dentro del lugar.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima caminaba con una mochila que contenía dinero cuando fue interceptada por dos sujetos.

Durante el forcejeo, los delincuentes intentaron arrebatarle la mochila. Al resistirse, recibió varios disparos y los atacantes escaparon sin lograr llevarse el dinero.

El librecambista murió producto de tres impactos de bala. La autopsia determinó lesiones graves, entre ellas una laceración pulmonar y politraumatismo, según informó la Fiscalía.

Tres heridos dejó la balacera

El violento ataque también dejó tres personas heridas.

Dos de ellas permanecen internadas en el Hospital Cochabamba: un joven de 24 años, al que le extrajeron una bala de la pierna, y una mujer de 27 años, quien recibió un impacto en la rodilla. Ambos se encuentran estables.

La tercera víctima, un hombre de 33 años, fue trasladada al Hospital Viedma con una herida de bala en el tórax. Médicos informaron que el proyectil no comprometió órganos vitales y será sometido a una cirugía para retirar la esquirla.

Comerciantes piden mayor seguridad

Tras la muerte del librecambista, comerciantes de la zona realizaron una vigilia con velas y expresaron su preocupación por la inseguridad.

Los trabajadores pidieron mayor presencia policial y reforzamiento de los patrullajes para evitar nuevos hechos violentos.

Desde la Felcc informaron que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los tres atracos no estarían relacionados y los responsables serían grupos delincuenciales diferentes.

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