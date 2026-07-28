La autopsia médico legal estableció que el librecambista Hugo Mamani M., de 44 años, falleció tras recibir tres impactos de arma de fuego durante el atraco registrado la noche del lunes en la avenida Ayacucho, frente a la Terminal de Buses de Cochabamba.

El fiscal asignado al caso, Edson Orellana, informó que el examen forense concluyó que la víctima presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

“La autopsia médico legal ha establecido tres disparos de arma de fuego con ingresos en algunos casos y, asimismo, se han encontrado proyectiles en el cuerpo”, explicó.

El fiscal señaló que la investigación continúa en etapa preliminar y que se aguardan informes de funcionarios policiales y otras direcciones requeridas para obtener mayores avances en la identificación de los responsables.

Otros detalles del caso

Respecto a la mochila que llevaba una mujer durante el hecho, el fiscal confirmó que se verificó su identidad mediante el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci), estableciendo que se trata de la esposa de la víctima.

Orellana informó además que, hasta el momento, no existen personas aprehendidas.

Tras finalizar la autopsia, los familiares llegaron hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar los trámites correspondientes y recoger el cuerpo. El hijo de la víctima se encargó de las gestiones para retirar el cuerpo de su padre.

Tres heridos continúan bajo atención médica

El violento atraco dejó también tres personas heridas. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital Viedma, donde reciben atención médica.

Uno de los heridos es un hombre de 33 años que se encontraba transitando por el lugar cuando ocurrió el ataque. Según el informe médico, ingresó con un trauma torácico provocado por arma de fuego.

El médico de emergencia indicó que, tras las evaluaciones correspondientes, el paciente se encuentra estable, sin compromiso de órganos vitales y fuera de riesgo. Actualmente es atendido por el servicio de cirugía de tórax y permanece bajo monitoreo.

En tanto que las otras dos personas que también resultaron heridas permanecen internadas en el Hospital Cochabamba con estado de salud estable. Uno de los pacientes fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo evaluación médica permanente.

El hecho

El atraco ocurrió cerca de las 19:30 del lunes en la avenida Ayacucho, frente a la Terminal de Buses de Cochabamba. De acuerdo con la investigación preliminar, el librecambista se dirigía a su domicilio cuando fue interceptado por delincuentes que presuntamente intentaron arrebatarle el dinero que transportaba.

Durante el ataque se produjo un forcejeo y los agresores realizaron varios disparos. La víctima perdió la vida en el lugar, mientras que tres personas resultaron heridas, algunas de ellas cuando intentaron auxiliar al librecambista. La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para dar con los responsables.

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