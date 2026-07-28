Video revela cómo delincuentes amenazaron a una cajera durante atraco a una casa de cambio en Cochabamba

Un video de cámaras de seguridad mostró el momento exacto en que dos delincuentes armados atracaron una casa de cambio ubicada en la avenida América y Melchor Pérez de Olguín, en la ciudad de Cochabamba.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones y analiza las imágenes para identificar a los responsables del robo.

El registro audiovisual muestra cómo uno de los antisociales llega al lugar a bordo de una motocicleta, desciende del vehículo e ingresa al establecimiento, donde ya se encontraba su cómplice.

Cajera fue amenazada con un arma de fuego

Dentro del negocio, uno de los delincuentes saca un arma de fuego y apunta contra la trabajadora, quien, atemorizada, grita mientras los sujetos le exigen entregar todo el dinero disponible.

Las imágenes evidencian que el atacante mantiene el arma dirigida hacia la mujer mientras insiste en conocer la ubicación de la caja y revisa el lugar en busca de más efectivo.

La trabajadora les señala que ya había entregado todo el dinero que tenía disponible; sin embargo, los delincuentes continúan con la amenaza y proceden a revisar el área.

Delincuentes también robaron un celular y escaparon en motocicleta

Además del dinero, los antisociales sustrajeron el teléfono celular de la trabajadora antes de abandonar el establecimiento.

Tras cometer el robo, ambos delincuentes salieron rápidamente del inmueble y escaparon a bordo de la motocicleta con la que llegaron.

Los investigadores realizan las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los dos sujetos que perpetraron el atraco armado.

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