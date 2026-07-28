Fiscalía afirma que la orden de aprehensión contra Evo Morales está vigente

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó que la orden de aprehensión contra el Evo Morales continúa vigente y que el Ministerio Público se encuentra a la espera de que la Policía ejecute el mandamiento.

La autoridad indicó que la Fiscalía ya cumplió con la entrega del documento correspondiente, acompañado de un requerimiento fiscal que ordena su cumplimiento.

“El Ministerio Público ya ha cumplido. Nosotros hemos procedido a realizar la entrega del mandamiento de aprehensión con un requerimiento fiscal ordenando su cumplimiento”, señaló Mogro.

Riesgos de personas heridas y fallecidas

Mogro explicó que ahora corresponde a la Policía Nacional cumplir con la orden, al tratarse de un mandato legal y constitucional.

Sin embargo, señaló que la institución policial ya remitió un informe indicando que no pudo ejecutar el mandamiento debido al riesgo de que se produzcan enfrentamientos, personas heridas o incluso fallecidos.

“Se nos ha informado que no ha podido cumplirse este mandamiento, toda vez que existe mucho riesgo de que puedan resultar personas heridas o incluso muertes”, sostuvo.

Fiscalía pide informes quincenales

El fiscal departamental indicó que el Ministerio Público solicita informes de manera quincenal sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Mogro remarcó que la Fiscalía mantiene vigente el proceso y que se espera la ejecución del mandamiento para que el acusado sea conducido ante la autoridad correspondiente.

Rechazan pedido de archivo

La autoridad también informó que días atrás se presentó un memorial por parte de la presunta víctima, solicitando que el proceso sea archivado, bajo el argumento de que ella no se considera víctima.

Según Mogro, la solicitud fue remitida a la comisión de fiscales, que determinó rechazar el pedido.

“La comisión ha visto por conveniente rechazar esta solicitud”, afirmó.

Esperan nueva fecha para juicio

Tras el rechazo del pedido de archivo, las partes fueron notificadas y la Fiscalía espera que el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija señale nuevamente fecha y hora para la instalación del juicio.

Mogro indicó que será esa instancia judicial la que defina la culpabilidad o inocencia dentro del proceso.

“Estamos a la espera de que el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de Tarija nuevamente señale fecha y hora para que se lleve a cabo el juicio”, manifestó.

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