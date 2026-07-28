Presunto feminicida de Ocobaya guarda silencio y Fiscalía prepara imputación formal

La investigación por el feminicidio de una mujer de 28 años en la comunidad de Ocobaya, municipio de Chulumani, registró un nuevo avance. El principal sospechoso, concubino de la víctima, se acogió a su derecho al silencio durante su declaración informativa y permanece aprehendido a la espera de su imputación formal.

A la espera de una imputación formal

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Miguel Zambrana, informó que el Ministerio Público aún debe presentar la imputación y definir la fecha de la audiencia de medidas cautelares.

“Ha decidido mantenerse en silencio. Nosotros vamos a aportar con todos los indicios, evidencias y pruebas para que sea llevado ante la autoridad competente y se defina su situación legal”, informó Zambrana.

Familiares del acusado preparaba su escape

Otro de los avances en el caso es la investigación contra cinco personas que presuntamente colaboraron en la fuga del acusado. Dos se encuentran aprehendidas y tres permanecen arrestadas, mientras la Fiscalía define su situación jurídica.

Según la Policía, entre los investigados se encuentran familiares del sospechoso, quienes presuntamente prepararon vehículos con combustible, ropa y otros elementos para facilitar su escape, además de trasladarlo hasta una granja de aves donde finalmente fue capturado.

La víctima tenía dos semanas de embarazo

Las investigaciones también confirmaron que la víctima, de 28 años, tenía dos semanas de gestación al momento de su muerte y que existían antecedentes de violencia ejercida por el ahora aprehendido.

El caso continúa en etapa investigativa y se espera que en las próximas horas la Fiscalía formalice la imputación y solicite la detención preventiva del principal acusado.

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