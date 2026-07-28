La falta de combustible continúa afectando al sector del transporte pesado. Algunos conductores llegaron hasta las lágrimas al relatar las difíciles condiciones que enfrentan mientras permanecen en largas filas para conseguir diésel.

Con sus camiones estacionados durante días, los transportistas aseguran que no pueden trabajar con normalidad y que la situación también afecta a sus familias y a la cadena productiva del país.

“Da rabia, da bronca. No se puede estar con la familia. Todos los días tenemos que estar detrás del surtidor, esperando combustible”, contó uno de los choferes mientras aguardaba en la fila.

Días esperando y sin condiciones básicas

Los conductores aseguran que permanecer en las filas implica pasar noches dentro de sus vehículos, enfrentando falta de servicios básicos y preocupación por la seguridad.

“Es una pena, es una lástima. No hay dónde ir al baño, no hay dónde ducharse. Tenemos que estar pendientes de los camiones porque en la noche cualquier cosa te roban”, relató otro transportista.

Aunque algunos vehículos cuentan con camarote, explican que no es una solución suficiente para permanecer varios días lejos de casa.

Transportistas denuncian pérdidas económicas

Uno de los conductores explicó que lleva varios días esperando diésel para continuar con su trabajo y trasladar productos.

“Estamos haciendo fila para diésel, ya estamos acá unos tres días. Nos dicen que ya va a llegar, que ya va a llegar, pero nunca llega”, manifestó.

El transportista explicó que actualmente trasladan productos como trigo hacia centros de producción, pero la falta de combustible genera retrasos que afectan también a productores y empresas.

“La fila está interminable. El productor está esperando camiones y no hay”, señaló.

“No nos bañamos, estamos así”: el cansancio de los choferes

Otro conductor relató las dificultades económicas que enfrentan durante la espera.

“Nos vamos al mercado y solo en pasajes son seis bolivianos de ida y vuelta, más el baño. Imagínese hacer una necesidad y bañarse ya es otra cosa. No nos bañamos, estamos así sucios”, expresó.

Con evidente cansancio, pidió a las autoridades una solución definitiva y cuestionó los anuncios sobre una supuesta normalización del abastecimiento.

“Pura mentira, dicen que ya se va a solucionar, que ya está normal el combustible. Esta situación es a nivel nacional, no solo en Santa Cruz”, afirmó.

El sector pide una solución urgente

Los transportistas aseguran que la falta de diésel no solo afecta a los conductores, sino también al abastecimiento, la producción y la economía nacional.

Mientras continúan las filas en los surtidores, los choferes esperan respuestas concretas para poder retomar sus actividades y volver junto a sus familias.

Mira la programación en Red Uno Play