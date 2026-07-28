¡La siguieron hasta su casa! Tres delincuentes asaltan a una librecambista en Sacaba

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación en Cochabamba. Una mujer dedicada al cambio de moneda fue víctima de un violento asalto la tarde de este lunes en la zona El Castillo, municipio de Sacaba.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 18:40 horas de este pasado lunes 27 de julio, cuando la víctima fue interceptada por tres delincuentes que, según su relato, la sujetaron del cuello y le arrebataron un chaleco donde guardaba dinero.

La librecambista llevaba consigo dólares, euros y bolivianos, monto que fue sustraído por los antisociales antes de escapar del lugar.

De acuerdo con la denuncia, la mujer sospecha que los delincuentes pudieron haberla seguido hasta su domicilio, debido a la forma en la que ejecutaron el asalto.

Los tres sujetos estaban vestidos con barbijos, overoles y gorras negras para evitar ser identificados. Tras cometer el robo, huyeron a bordo de un taxi blanco con rumbo desconocido.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si el hecho estaría relacionado con otros atracos registrados contra librecambistas en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play