¿Postulaste a las becas de la Embajada de Estados Unidos? Revisa la lista

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia y el Ministerio de Educación publicó la lista oficial de beneficiarios del programa “Inglés para Todos” correspondiente a la gestión 2026, iniciativa que otorgará 4.500 becas virtuales a bachilleres destacados de unidades educativas fiscales y de convenio de todo el país.

El listado, disponible en la página oficial de la institución, contiene la nómina de los estudiantes seleccionados e incluye información como el número de cédula de identidad, el promedio académico obtenido, el año de graduación de secundaria, la edad, el departamento de residencia y el tipo de unidad educativa de procedencia.



Los beneficiarios pueden consultar AQUÍ:

Programa busca fortalecer el aprendizaje del inglés

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las competencias en el idioma inglés y ampliar las oportunidades académicas, laborales y profesionales de los jóvenes bolivianos.

La convocatoria estuvo dirigida a bachilleres de entre 18 y 25 años que concluyeron la secundaria entre las gestiones 2019 y 2025.

Clases comenzarán el 10 de agosto

Los beneficiarios recibirán formación en modalidad virtual, con clases los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00, lo que representa una carga académica de seis horas semanales.

Al concluir el programa, los participantes obtendrán una certificación oficial respaldada por el Ministerio de Educación y la Embajada de Estados Unidos.

Publicación garantiza transparencia

La publicación de la lista oficial permite a los postulantes verificar si fueron seleccionados para acceder a una de las becas del programa, que busca beneficiar a miles de jóvenes en todo el territorio nacional mediante una formación gratuita en el idioma inglés.

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