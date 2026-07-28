Un tesoro escondido en Cochabamba: jóvenes buscan salvar la Laguna de Cotapachi

La Laguna de Cotapachi, ubicada en el municipio de Quillacollo, es considerada uno de los humedales más importantes y diversos del departamento de Cochabamba por la riqueza de especies de aves, insectos y flora que alberga.

Sin embargo, este ecosistema enfrenta amenazas como la contaminación por aguas residuales, la acumulación de residuos sólidos y el avance de la urbanización.

El especialista del proyecto de monitoreo de biodiversidad de la Laguna de Cotapachi, Wayra Arroyo, explicó que la iniciativa busca generar herramientas para que la población conozca, valore y participe en la conservación de este espacio natural.

Proyecto busca acercar la biodiversidad a la población

Arroyo informó que el proyecto es impulsado por organizaciones juveniles junto a Fundeco, con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF) y la Embajada de Suecia, con el objetivo de crear herramientas sencillas que permitan a la ciudadanía conocer la biodiversidad existente en la laguna.

“El fin mayor es siempre la conservación”, señaló la especialista, al destacar que el propósito es que la población pueda identificar la importancia ecológica del humedal y contribuir a su protección.

Crean herramientas para realizar ciencia ciudadana

Como parte del proyecto, se desarrollan fichas de monitoreo y herramientas digitales mediante aplicaciones para celulares, con el objetivo de facilitar la identificación de especies.

Arroyo explicó que muchas personas pueden observar un ave o una planta, pero desconocen sus características y nombre. Por ello, estas herramientas permitirán que los ciudadanos puedan registrar información y participar en procesos de ciencia ciudadana.

“Todos podemos ver un ave bonita, pero en realidad no sabemos qué tipo de ave es. Con herramientas sencillas desde nuestro celular podemos conocer más detalles de la biodiversidad que tenemos”, explicó.

Talleres con vecinos y estudiantes

La especialista indicó que el proyecto se encuentra en una etapa preliminar y que ya se realizaron talleres con Organizaciones Territoriales de Base (OTB) cercanas y con el Colegio Villa Urcupiña.

Estas actividades buscan involucrar principalmente a los actores locales que tienen contacto directo con la biodiversidad de la laguna. En una siguiente etapa se prevé desarrollar nuevos talleres y presentar herramientas más consolidadas luego de su validación.

Contaminación amenaza al ecosistema

Arroyo alertó que la Laguna de Cotapachi enfrenta diferentes presiones ambientales, entre ellas el ingreso de aguas residuales y la acumulación de residuos sólidos en zonas cercanas al humedal.

Según explicó, vecinos de las OTB cercanas reportaron mediante videos la presencia de grandes cantidades de basura alrededor de la laguna, situación que representa un riesgo para las aves y la biodiversidad en general.

Jóvenes impulsan la conservación del humedal

La iniciativa nació a partir del trabajo de jóvenes vinculados a programas de formación impulsados por WWF, quienes plantearon desarrollar un proyecto para que más personas conozcan la riqueza natural de Quillacollo y Cochabamba.

“Muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo en Quillacollo y conocemos estos espacios tan bonitos y tan cerca de nosotros. Queremos que todo Cochabamba conozca lo que tenemos”, afirmó Arroyo.

Buscan continuidad y más participación ciudadana

El equipo impulsor busca garantizar la continuidad del proyecto mediante la búsqueda de financiamiento para nuevas etapas, manteniendo como principal objetivo la conservación de la Laguna de Cotapachi.

Actualmente trabajan en la conformación de redes sociales y cuentan con un voluntariado integrado por estudiantes, ciudadanos y actores locales que participaron en los talleres.

La especialista invitó a la población a sumarse a las actividades futuras para fortalecer la protección de este humedal y preservar la biodiversidad que forma parte del patrimonio natural de Cochabamba.

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