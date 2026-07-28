Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en Santa Cruz, cuando un camión perteneciente a una granja avícola perdió el control e impactó violentamente contra un poste de energía eléctrica en la zona del cuarto anillo, entre las avenidas Roca y Coronado y Bush.

Según relataron testigos, el conductor habría realizado una maniobra para evitar atropellar a un peatón que se encontraba en la vía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra la estructura.

A raíz del fuerte impacto, el chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios UUBR y equipos de paramédicos.

Las labores de rescate se extendieron por al menos dos horas, debido a la complejidad del accidente y al estado en que quedó el vehículo.

Una vez liberado, el conductor fue trasladado consciente a una clínica cercana. De acuerdo con el reporte preliminar, presentaba lesiones en las piernas y otras partes del cuerpo.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito inició las investigaciones para establecer las causas del hecho y determinar si el accidente fue consecuencia de una maniobra evasiva, una falla mecánica o algún otro factor.

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