Un conductor quedó atrapado entre los fierros de un camión de una granja avícola tras impactar contra un poste de energía eléctrica en el cuarto anillo de Santa Cruz. Bomberos voluntarios trabajaron durante más de dos horas para rescatarlo.
28/07/2026 13:20
Escuchar esta nota
Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en Santa Cruz, cuando un camión perteneciente a una granja avícola perdió el control e impactó violentamente contra un poste de energía eléctrica en la zona del cuarto anillo, entre las avenidas Roca y Coronado y Bush.
Según relataron testigos, el conductor habría realizado una maniobra para evitar atropellar a un peatón que se encontraba en la vía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra la estructura.
A raíz del fuerte impacto, el chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios UUBR y equipos de paramédicos.
Las labores de rescate se extendieron por al menos dos horas, debido a la complejidad del accidente y al estado en que quedó el vehículo.
Una vez liberado, el conductor fue trasladado consciente a una clínica cercana. De acuerdo con el reporte preliminar, presentaba lesiones en las piernas y otras partes del cuerpo.
Personal de la Unidad Operativa de Tránsito inició las investigaciones para establecer las causas del hecho y determinar si el accidente fue consecuencia de una maniobra evasiva, una falla mecánica o algún otro factor.
Mira la programación en Red Uno Play