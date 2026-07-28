Alcalde Saavedra pide aprobar el presupuesto reformulado para garantizar obras y servicios en las regiones

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, solicitó la aprobación del proyecto de ley de reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, al considerar que permitirá otorgar liquidez inmediata a los gobiernos municipales y departamentales para asegurar la ejecución de obras y la prestación de servicios hasta fin de año.

La autoridad explicó que la reformulación presupuestaria contempla un fondo de Bs 2.200 millones destinado al 100 % de los municipios y gobernaciones del país, recursos que fortalecerán la capacidad financiera de las regiones durante la presente gestión.

Fondo de Bs 2.200 millones para las regiones

Saavedra afirmó que los gobiernos subnacionales atraviesan una necesidad de recursos y que la aprobación de la norma representará un alivio financiero.

"Este es un tema muy importante para todas las regiones del país. Hay una necesidad de recursos y de tener liquidez. Con este presupuesto reformulado se establece un fondo de 2.200 millones de bolivianos para todos los municipios y gobernaciones. Eso nos puede dar oxígeno hasta fin de año", expresó.

Recursos permitirán continuar obras y servicios

El alcalde sostuvo que la inyección económica permitirá mantener la ejecución de proyectos, programas y servicios que benefician directamente a la población, además de cumplir con los compromisos financieros de los gobiernos subnacionales.

Precisó que los recursos corresponden a la gestión 2026 y que, una vez aprobada la ley, podrían ser transferidos en un plazo aproximado de un mes.

Piden aprobar la norma

Saavedra reiteró que la aprobación del presupuesto reformulado es necesaria para garantizar la continuidad de las obras públicas y los servicios que prestan municipios y gobernaciones.

"Estos recursos llegarían prácticamente de disposición inmediata y nos darían la liquidez y el oxígeno que necesitamos las regiones para cerrar nuestras cuentas hasta fin de año, garantizando las obras y los servicios que prestamos a la población", afirmó.

Finalmente, indicó que la medida beneficiará a todos los gobiernos municipales y departamentales del país, al proporcionar recursos para atender las demandas de la ciudadanía y asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución.

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