Mototaxistas denuncian nuevos daños en sus motos por la gasolina y advierten con salir a las calles

La preocupación vuelve a crecer entre los mototaxistas de Santa Cruz. Representantes del sector denuncian que varias motocicletas continúan presentando fallas mecánicas que atribuyen a problemas con la calidad de la gasolina, una situación que afecta directamente a quienes dependen de sus vehículos como principal herramienta de trabajo.

Los dirigentes aseguran que en las últimas semanas aumentaron los reportes de motocicletas con acumulación de carbonilla en válvulas y motores, lo que obliga a los conductores a acudir nuevamente a talleres para realizar reparaciones.

“Lastimosamente, en estos últimos días y semanas hemos recibido reportes de varios colegas y lo hemos corroborado con los mecánicos. Nuevamente están llegando daños con problemas de carbonilla en las válvulas”, señaló uno de los representantes del sector.

Reportan hasta 10 motos por día en talleres

Según los mototaxistas, entre 8 y 10 motocicletas diariamente estarían ingresando a talleres mecánicos debido a estos problemas.

El sector sostiene que una de las posibles causas estaría relacionada con el almacenamiento prolongado del combustible y las condiciones en las que permanece antes de su distribución.

“Mientras siga afuera de YPFB la cisterna esperando para ingresar, se oxida; la gasolina no llega en un estado adecuado y eso genera las gomas”, explicó el representante.

Reclaman pagos pendientes por daños

Los trabajadores también exigen que YPFB complete el proceso de resarcimiento económico para los afectados.

De acuerdo con los dirigentes, hasta la fecha se presentaron alrededor de 7.000 carpetas de reclamo, pero todavía existirían miles de casos pendientes de revisión.

“En esta última etapa quedan pendientes alrededor de 3.700 carpetas, de las cuales muchas están siendo rechazadas”, afirmó el representante.

Advierten posibles movilizaciones

El sector anunció que esperará las próximas horas para evaluar la cantidad de solicitudes rechazadas y definir nuevas acciones junto a sus federaciones.

“Vamos a analizar el porcentaje de carpetas rechazadas y ver las federaciones afectadas para determinar las medidas. No queda de otra, podríamos salir nuevamente a las calles”, advirtió.

Los mototaxistas piden una solución definitiva al problema y exigen garantías tanto para la calidad del combustible como para la compensación de los daños ocasionados a sus herramientas de trabajo.

Mira la programación en Red Uno Play