Las celebraciones de cumpleaños no son exclusivas de los humanos, y este perrito lo dejó muy claro. Un usuario de TikTok compartió el divertido momento en el que su mascota celebró su primer cumpleaños rodeada de su familia y de otros compañeros de cuatro patas.

Con un pequeño pastel, una vela encendida y una versión muy peculiar de "Las Mañanitas", interpretada entre ladridos, todo estaba listo para consentir al protagonista del día.

Sin embargo, cuando llegó el esperado momento de la tradicional "¡Mordida, mordida!", el festejado sorprendió a todos con una reacción que desató carcajadas.

Al notar que un pequeño chihuahua se acercaba con la intención de probar el pastel, el cumpleañero intentó ahuyentarlo en dos ocasiones, dejando claro que ese postre era exclusivamente para él.

La escena, cargada de ternura y humor, rápidamente conquistó a miles de usuarios, quienes llenaron la publicación de comentarios y bromas sobre la actitud "celosa" del perrito.

Aunque todo quedó en un divertido susto y ninguno de los animales resultó lastimado, el video se convirtió en uno de esos momentos que recuerdan el carisma y las ocurrencias que pueden protagonizar las mascotas.

Mira la programación en Red Uno Play