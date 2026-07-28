Una escena llena de ternura ha conquistado las redes sociales. En Ecatepec, México, un perrito fue captado colaborando con su dueño al empujar su silla de ruedas mientras ambos recorrían una calle, regalando una imagen que ha emocionado a miles de usuarios.

En el video se observa al fiel compañero caminando detrás de la silla y apoyándola con su cuerpo, como si quisiera ayudar a impulsar el recorrido. El gesto, espontáneo y lleno de cariño, despertó una ola de comentarios destacando la lealtad y el amor incondicional que las mascotas ofrecen a sus familias.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y muchos usuarios coincidieron en que los animales son capaces de brindar compañía, apoyo y afecto sin esperar nada a cambio.

Aunque se desconoce la historia de ambos, el momento ha sido suficiente para recordar el estrecho vínculo que puede formarse entre una persona y su mascota, especialmente en los momentos en los que más se necesita apoyo.

Una vez más, un perro demuestra por qué es considerado el mejor amigo del ser humano.

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