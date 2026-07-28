Mentir en el currículum, una falta de seguridad que puede llevar a crear “una falsa imagen”

Mentir sobre títulos académicos, experiencia laboral o habilidades se ha convertido en una práctica que puede generar consecuencias personales y profesionales, según explicó la especialista Margaret Hurtado, quien señaló que detrás de estas conductas pueden existir problemas de autoestima o una necesidad de aparentar.

“Hay personas que mienten, primero porque son mitómanos y segundo porque lo hacen para conseguir un puesto laboral o en diferentes circunstancias”, explicó Hurtado.

Inseguridad y falta de autoestima

La especialista indicó que algunas personas construyen una imagen falsa para sentirse más valiosas frente a los demás, acumulando supuestos logros, reconocimientos o incluso bienes materiales como una forma de compensar inseguridades.

“Son personas que necesitan máscaras para sentirse cómodas y sentir que valen, porque en el fondo son personas faltas de seguridad y de autoestima”, señaló.

Hurtado también hizo referencia a la falsificación o exageración de información en hojas de vida, una situación que, según explicó, ocurre con frecuencia debido a la falta de mecanismos de verificación.

“En Bolivia es muy fácil decir que en el extranjero hice una maestría, un doctorado o un postdoctorado y en realidad ni siquiera han logrado una licenciatura”, afirmó.

La especialista aclaró que tener varios títulos académicos no siempre garantiza mejores oportunidades laborales, ya que actualmente las empresas valoran también las llamadas habilidades blandas, como la capacidad de trabajar en equipo, liderazgo, comunicación y adaptación.

“El currículo debería mostrar aquello que sé hacer, mis competencias y también aquello que estoy dispuesto a aprender”, sostuvo.

Hurtado recomendó a los jóvenes enfocarse en desarrollar experiencia y capacidades reales, evitando acumular únicamente certificados sin práctica laboral.

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